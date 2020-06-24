İstanbul Valiliği sağanak yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı İstanbul Valiliği bugün kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, rüzgar ve hortumun bilançosunu açıkladı.

İstanbul Valiliği bugün kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, rüzgar ve hortumun bilançosunu açıkladı.

İstanbul Valiliği bugün kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, rüzgar ve hortumun bilançosunu açıkladı. Valiliğin açıkladığı bilanço söyle: "İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olaylar ve oluşan hasar bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Esenyurt ilçemiz Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiş, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yine 1272 sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten, 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybetmiş, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.

Esenyurt ilçemizde evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

Avcılar ilçemiz Yeşilkent Mahallesi'nde 2 konutta su baskını meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır.

Bağcılar ilçemizde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden olmuştur.

Bakırköy ilçemiz Demirkapı Sokakta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alınmıştır.

Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi Duygun Sokakta bulunan evde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmış, 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır.

Beşiktaş ilçemizde yoğun rüzgardan 20 civarındaki ağaçta hasar oluşmuş, 46 ayrı binada su baskını meydana gelmiş, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında kısmı çökmeler meydana gelmiş, ilgili ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yol ulaşıma açılmıştır.

Büyükçekmece ilçemiz Ahmediye Mahallesinde 4 binanın çatısı hasar görmüş, 10 ağaç devrilmiştir. Yaralı ve can kaybı yaşanmamıştır.

Çatalca ilçemizde bir binada mahsur kalan 1 yetişkin ve 1 çocuk yaralı olarak kurtarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevkleri sağlanmıştır. İlçemizde meydana gelen hortum nedeniyle Muratbey Mahallesindeki bir işyeri ve 15 konutta çatı hasarı tespit edilmiş, 41 binada su baskını nedeniyle maddi hasar meydana gelmiştir. Boş bulunan 1 belediye otobüsü zarar görmüş, 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Muratbey Gümrük Bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir TIR devrilmiş, karayolu ulaşıma açık olup, devrilen aracın kaldırılması çalışmaları devam etmektedir.

Çekmeköy ilçemizde Şile Otoyolu Madenler alt geçit üzerinde asfaltın çökmesiyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, gerekli müdahale sonrasında ulaşıma kontrollü olarak açılmıştır. İlçemiz Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye mahallelerinde 40, Soğukpınar, Kirazdere, Aydınlar ve Cumhuriyet mahallelerinde 13 binada kanalizasyon taşkını meydana gelmiş, ilgili kurumlarca gerekli müdahaleler yapılmıştır.

Küçükçekmece ilçemiz Ayamama Deresi Kaynarca kolu üzerinde uzanan Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerimizde su baskınları meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır.

Silivri ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi Yalıköy Caddesindeki 10 binada sel baskını tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Gümüşyaka, Kadıköy, Yeni Mahalle, Alibey, Balaban, Cumhuriyet, Danamandıra, Fevzipaşa, Gazitepe, İsmetpaşa, Kavaklı Cumhuriyet, Mimar Sinan, Ortaköy, Pirimehmet Paşa, Sancaktepe, Selimpaşa, Semizkumlar, Seymen mahallelerinde toplam 72 binada kanalizasyon arızası tespit edilmiş olup, ilgili kurumların ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.

Şişli ilçemiz Kuştepe, Mecidiyekoy ve Teşvikiye mahallelerindeki bazı yol ve kaldırımlarda oluşan küçük çaplı çöküntülere ilgili kurumlarca müdahale edilerek gerekli önlemler alınmıştır. Merkez ve Teşvikiye mahallelerinde bazı ağaçların devrilmesi nedeniyle bir binanın çatısı ile iki aracın hasar gördüğü tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

Üsküdar ilçemiz Sultantepe Mahallesi Kurşunlu Medrese Sokağında bir istinat duvarı kısmen çökmüş, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Ayrıca, Çatalca ilçemizin Nakkaş, Ovayenice, Kestanelik, Çakıl ve Muratbey mahalleleri, Silivri ilçemizin Gümüşyaka, Kurfallı, Fener, Akören, Kadıköy, Bekirli, Degirmenköy, Büyükkılıçlı mahalleleri, Büyükçekmece ilçemizin Ahmediye, Eskice ve Karaağaç mahallelerindeki tarım arazilerinde sel baskınları nedeniyle oluşan hasarın tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır.

İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri, teyakkuz halinde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tedavi gören yaralılarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti sonrasında yaşanan olaylardan zarar gören bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA