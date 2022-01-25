İstanbul Valiliği "Özel araçların trafiğe çıkması saat 13.00'a kadar yasak" - Haberler
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İstanbul Valiliği "Özel araçların trafiğe çıkması saat 13.00'a kadar yasak"

İstanbul Valiliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Valiliği saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

İstanbul Valiliği saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç giriş kısıtlaması devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Valiliği, Tragger, Yerel, Haber

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