İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YERİN 72 METRE ALTINDA 1 MAYIS KONSERİ

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konseri düzenledi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konseri düzenledi. Konser öncesi konuşan Vali Yerlikaya, "Şu anda yerin 72 metre altındayız. Yeraltında, yeni yollar açan işçilerimizin yanındayız. Türkiye, işçisi ve emekçisiyle büyüktür" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, evlerde kutlandı. İstanbul Valiliği, evlerinde kalan vatandaşlara ve işçilere moral olması için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konser düzenledi. Yerin 72 metre altında Kıraç'ın şarkılarını seslendirdiği konser, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ve valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Şantiye alanında bulunan işçiler de konseri seyretti.

"BİRAZ DAHA SABIR"

Konser öncesinde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Çalışmanın ibadet olduğuna inandıklarını ifade eden Vali Yerlikaya, "Bizler çalışmanın ibadet oluğuna inanıyoruz.

Bugünümüzü ve yarınlarımızı işleyen, tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor, başımıza koyuyoruz. Çünkü Türkiye, işçisi ve emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor.

İstanbul onların ellerinde yükseliyor. Şu anda Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro inşaatında, yerin 72 metre altındayız. Burası, İstanbul'da yeraltında çalışılan en derin mesafedeki şantiyesidir. Burası, dünyanın en görkemlisi İstanbul Havalimanı'nı şehre bağlayan projenin başlangıç noktasıdır. Yeraltında, yeni yollar açan işçilerimizin yanındayız. Evde kaldığımız bugünlerde, morale ihtiyacımız var. Bugün sevgili Kıraç ile evlerinize misafiriz olacak, hep birlikte moral depolayacağız" dedi.

TÜM İŞÇİLERİN 1 MAYIS'INI KUTLADI

Vatandaşlara koronavirüsle ilgili hassasiyet çağrısı yapan Vali Yerlikaya, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid 19 salgını nedeniyle tarihi bir sınavdan geçiyoruz. Aldığımız tedbirlere gösterdiğiniz anlayış, sabır ve hassasiyete teşekkür ediyorum. Biliyorum, İstanbul'un şu güzelim baharında evde kalmak zor. Biraz sabır demekten hoşnut değilim ama… "Biraz daha sabır" diyeceğim. Az kaldı. Şükürler olsun tünelin ucunda ışık göründü. Aydınlık günler için; kurallara tam riayet etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Salgınla mücadele günlerinde sağlık çalışanlarımız tarihi bir hizmette bulunuyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerimizde hürmet ve vefa ile çalışan, tüm kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, sizlerden gelen, 500 bini aşan çağrıyı cevapladık. Allah hepsinden razı olsun. Medeniyetimizde, işçinin hakkını alnının teri kurumadan vermek esastır. İşçisinin hakkını, alnının teri kurumadan teslim eden, ülkemizin kalkınması için emek veren, tüm iş insanlarımız da var olsun. Hepimiz, daha güzel bir dünya için el veriyor, emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

YERLİKAYAKIRAÇ'A ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konuşmanın ardından İstanbul Valiliği'nin yerin 72 metre altında düxenlediği 1 Mayıs konserinde Kıraç sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri ve şarkıları seslendiren Kıraç'a Vali Ali Yerlikaya çiçek takdim etti.

Kaynak: DHA