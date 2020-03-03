İstanbul Valiliği'nden yanarak batan lüks yat olayı ile ilgili açıklama

03.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:32

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında yanarak batan lüks yat olayı ile ilgili açıklama yaptı.



Silivri açıklarında lüks bir yat, yanarak battı. Lüks yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kurtarıldı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 12.15'te Silivri açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktığı ihbarı alınmasıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Makine dairesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu batan İstanbul Limanına kayıtlı BLACK EYES1 adlı teknedeki 5 kişiden 3'ü, çevredeki gemiler ve Sahil Güvenlik ekiplerimizce kurtarılarak, ambulanslar ile Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş, olayda (E.S) ve (A.Ş) adlı vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA