Son dakika haber: İstanbul Valiliği'nden tren kazasına ilişkin açıklama
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Son dakika haber: İstanbul Valiliği'nden tren kazasına ilişkin açıklama

Son dakika haber: İstanbul Valiliği'nden tren kazasına ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferi yapan bir tren ile yüksek hızlı tren kafa kafaya gelerek tampon temasında bulundu.

Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferi yapan bir tren ile yüksek hızlı tren kafa kafaya gelerek tampon temasında bulundu. 7 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 08.45'te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, durdurulan seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
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