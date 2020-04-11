İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFENİN KORUNMASINA YÖNELİK YENİ TEDBİRLER
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İstanbul, Güncel

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFENİN KORUNMASINA YÖNELİK YENİ TEDBİRLER

PAZARTESİ GÜNÜ UYGULAMAYA GEÇECEK İSTANBUL Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı.

11.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:04
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFENİN KORUNMASINA YÖNELİK YENİ TEDBİRLER

-PAZARTESİ GÜNÜ UYGULAMAYA GEÇECEK

İSTANBUL Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

MASKESİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ VE YOLCULARA AYRI AYRI CEZA UYGULANACAK

İstanbul Valiliği,  toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını ve tedbirlerin 13 Nisan 2020 Pazartesi saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Valiliği'nden yazılı açıklamayla duyurulan önlemler kapsamında Kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarından Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. dahil bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu olduğu, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacağı açıklandı.

"AYAKTAKİ YOLCU SAYISININ, OTURAN YOLCULARIN YARISINI GEÇMEYECEK "

Açıklamada, toplu taşıma araçlarına "Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması halinde "Sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacağı, ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacağı, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi. Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılacağına, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasının zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Alınan kararların 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren uygulamaya geçeceği açıklandı.


Kaynak: DHA

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