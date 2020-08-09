İstanbul Valiliği'nden otobüs kazası açıklaması İSTANBUL Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin öldüğünü 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin öldüğünü 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. 112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: DHA