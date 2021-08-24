İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN MASKO'DA ÇÖKME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN MASKO'DA ÇÖKME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN MASKO'DA ÇÖKME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği, Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL Valiliği,  Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,  "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek

çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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