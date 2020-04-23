İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama
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Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Haber

İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yapılarak, "Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır" denildi.

23.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:40
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yapılarak, "Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği'nden, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği, '39 belediye başkanını davet ediyor, büyükşehir belediye başkanını davet etmiyor' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, " CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen 'Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor' şeklindeki iddiası nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Covid-19 Pandemisiyle Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele etmektedir. 30 Mart 2020 tarihinde Sayın CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantı yapılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılamadığı toplantı, 22 Mart 2020 tarihinde sosyal mesafenin korunabilmesi için Anadolu ve Avrupa Yakası Belediye Başkanlarımızın katılımıyla iki ayrı oturumda yapılan toplantıdır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN EKREM İMAMOĞLU SÖZ KONUSU TOPLANTIYA DAVET EDİLMİŞTİR

Ancak, İBB Özel Kalem Müdürü tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanının CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılmaları nedeniyle toplantıya yetişemeyecekleri bildirilerek, yerine temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı katılmıştır. Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan diğer bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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