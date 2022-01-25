İstanbul Valiliği'nden karla mücadelede yeni önlemler

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

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