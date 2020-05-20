İstanbul Valiliği'nden Kadir Gecesine özel program
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İstanbul Valiliği'nden Kadir Gecesine özel program

İstanbul Valiliği, Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala'nın katılımıyla Eyüp Sultan Cami Avlusunda Kadir Gecesine özel program düzenledi.

İstanbul Valiliği'nden Kadir Gecesine özel program
20.05.2020 03:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 03:20

İstanbul Valiliği, Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala'nın katılımıyla Eyüp Sultan Cami Avlusunda Kadir Gecesine özel program düzenledi.

İstanbul Valiliği, Kadir Gecesine özel Eyüp Sultan Cami Avlusunda Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala'nın katıldığı bir program düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde Kadir Gecesini geçiren İstanbullular için düzenlenen program sosyal medya hesapları ve radyolardan yayınlandı.

Programın sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sanatçılara çiçek takdim etti. Program sonrasında kısa bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlaması bitince buraya dolan hemşehrilerimize ekranı başında bizi isteyen bütün İstanbullulara gönlümüzden gönüllerine selam olsun. Leyle-i Kadir Gecemiz mübarek olsun. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Bayramımız inşallah kurtuluşumuz olur. İnsanlığın üzerindeki salgın imtihanından yüz akıyla kurtulmayı, tekrar eski günlerimize huzurla afiyetle dönmeyi Allah nasip etsin" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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