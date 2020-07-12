İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır.

İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Söndürme çalışmalarına çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliğinden Heybeliada'da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adalar ilçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA