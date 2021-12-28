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İstanbul Valiliği'nden HDP ilçe binası ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden HDP ilçe binası ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, HDP ilçe binası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği, HDP ilçe binası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiği bildirilmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir" denildi.

(Volkan Kayalar/İHA)

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