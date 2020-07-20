İstanbul Valiliği'nden, havalimanındaki İran vatandaşına ilişkin açıklama Açıklaması
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İstanbul Valiliği'nden, havalimanındaki İran vatandaşına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, yer alan "İran vatandaşı Meryem Bayati'nin, 110 lira için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğine" ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden, havalimanındaki İran vatandaşına ilişkin açıklama Açıklaması
20.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:13

İstanbul Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, yer alan "İran vatandaşı Meryem Bayati'nin, 110 lira için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğine" ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Temmuz'da İran Air IR719 sefer sayılı uçak ile Türkiye'ye gelen İran uyruklu Maryam Bayatı isimli yolcunun, Ç-120 (vize/vize muafiyeti/ikamet izni ihlali sebebiyle idari para cezası 5 yıl men) tahdit kaydı ve şahsın özel meşruhatlı vizesinin bulunmaması nedeniyle yurda alınmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adı geçen yolcu, süresi içerisinde ülkemizi terk etmemesi nedeniyle cezalı duruma düşmesi ve cezasını ödemeden çıkış yapması sonucu, İran vatandaşlarına tanınan (90) günlük vize muafiyeti hakkını kaybetmiştir. Yolcunun ülkemize tekrar giriş yapabilmesi için İran Büyükelçiliğimizden vize alması gerekmektedir. Yolcuya ülkemize vizesiz giriş yapmış durumdaki diğer yolculara uygulanan standart prosedür uygulanmış, 18 Temmuz'da İran Air IR718 sefer sayılı uçak ile İran'a uçuş planlaması yapılmış, ancak uçuşun iptal olması nedeniyle gönderilememiştir. Bilet alması halinde ülkesine başka havayolları veya aktarmalı gidebileceği bildirilen yolcu, Mahan Air isimli şirketin 21Temmuz'da planlanan İran uçuşuna bilet almıştır."

Kaynak: AA

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