İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkında Mazhar, Fuat konseri
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İstanbul, 23 Nisan, Gülhane, Haber

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkında Mazhar, Fuat konseri

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkında Mazhar, Fuat konseri İstanbul Valiliği, TBMM'nin açılışının 100. Yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Gülhane Parkında düzenlediği Mazhar Alanson ve Fuat Güner konseriyle kutladı.

23.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:34
İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkında Mazhar, Fuat konseri

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkında Mazhar, Fuat konseri

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, TBMM'nin açılışının 100. Yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Gülhane Parkında düzenlediği Mazhar Alanson ve Fuat Güner konseriyle kutladı.

İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel Gülhane Parkında MFÖ grubundan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in sahne aldığı bir konser düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde 23 Nisan'ı geçiren İstanbullular için düzenlenen konser sosyal medya hesapları ve radyolardan yayınlandı. Konserde Mazhar Alanson ve Fuat Güner, sevilen eserlerini çocuklar için seslendirdi.

"Tarihimizi hep birlikte yazdık, geleceğimizi de hep birlikte yazıyoruz"

Konser öncesinde Gülhane Parkına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. Yıldönümünü ulusal egemenlik ve çocuk bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Milli irademizin kalbi gazi meclisimiz bir asırlık çınar oldu, kutlu olsun. Aziz Milletimiz Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük bir seferberlik başlattı. Büyük mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Nice fedakarlıklarla Cumhuriyetimizi kurduk. Ebediyen bağımsız, sonsuza dek hür yaşayacağımızı millet iradesinin hiçbir güç tanımadığımızı, tanımayacağımızı ilan ettik. Bu kutlu gün, ülkemizi bu günlere taşıyan kahramanlarımızın izinden gitsin, hiçbir zorluk karşısında asla pes etmesinler diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edildi. 23 Nisan'ın dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olmasıyla ayrıca iftihar ediyoruz. Bugün çocuklarımız için olduğu kadar bizim içinde bir onur bir coşku günü. Hepimiz atalarımızın izinden gidiyor, hiçbir zorluk karşısında asla pes etmeyeceğimize söz veriyoruz. Ülkemizin refahı, İstanbul'umuzun huzuru ve esenliği için hep birlikte çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim göz aydınlığımız, yarınlarımız, istikbalimiz. Ay yıldızlı bayrağımız onların elinde dalgalanacak. Evlatlarımız bilgiyle çağın gerektirdiği donanımda yetişmeleri mutlu ve huzurlu bir şekilde büyümeleri en büyük duamız, vazifemiz. Büyük Türkiye idealimiz 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz çocuklarımızın, gençlerimizin, milletimizin her bir ferdinin çalışkanlığı, millet iradesine kayıtsız şartsız bağlılığıyla gerçekleşecektir. Hakimiyet kayıtsız şartsız dualarla açılan yüce meclisimiz 15 Temmuz'da bir kez daha gazi oldu. Yılmadık yıkılmadık, bir kez daha kazandık. Atatürk'ün bir asır önce söylediği gibi ülkemizi yine milletimizin azim ve kararlılığı kurtardı. Köklerimiz sağlam devletimizin temelinde millet iradesi, birlik ve kardeşlik var. Şükürler olsun tarihimizi hep birlikte yazdık, geleceğimizi de hep birlikte yazıyoruz" dedi.

"Gelecek yıl coşkumuz İstanbul'dan yine taşacak"

Bu yıl 23 Nisan'ı evlerimizde karşılıyoruz diyerek konuşmasını sürdüren Vali Yerlikaya, "Bu yıl 23 Nisan'ı evlerimizde karşılıyoruz. Moral ve enerji depolayacağız. Size bir sürprizimiz var. İstanbul'un lale mevsiminde sevgili Mazhar ve Fuat'la birlikteyiz. İstanbul'u pencereden seyrettiğimiz şu günlerde dilerim içimize ferahlık evlerimize neşe getirsin. Salgınla kararlılıkla mücadele ediyoruz, hamdolsun iyi gidiyoruz. Kurallara ve tedbirlere uyarak sosyal mesafeyi koruyarak bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiç endişe etmeyin gelecek yıl coşkumuz sevincimiz, heyecanımız, mutluluğumuz, gururumuz İstanbul'dan yine taşacak inşallah. 23 Nisan hepimiz için coşku, gurur günü. Ülkemizin her bir ferdi Türkiye'nin yüzü. 100. Yılımız kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun " diye konuştu.

Kaynak: İHA

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