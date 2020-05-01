İstanbul Valiliği'nden gözaltına alınan DİSK'lilerle ilgili açıklama
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İstanbul Valiliği'nden gözaltına alınan DİSK'lilerle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden gözaltına alınan DİSK'lilerle ilgili açıklama
01.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:50

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada gözaltına alınan DİSK üyelerinin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldıkları açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada gözaltına alınan DİSK üyelerinin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldıkları açıklandı.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu DİSK üyesi bir grup gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada,"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak üzere Valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır.  Konfederasyonlar ve Sendikalar tarafından yapılan başvurular Valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir.  Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu'na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir." denildi. Açıklamanın devamında, "Ancak; Disk Genel Merkez Binasındaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri bildirilmiştir.  Talepte bulunanlara; Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir.  Bütün bunlara rağmen; Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır. Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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