İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki patlamaya ilişkin açıklama Esenyurt'ta meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Esenyurt'ta meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. O açıklamada, "Bir binanın doğal gaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir" denildi.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. O patlamayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada patlamanın saat 16.15'de meydana geldiği belirtilirken, "Esenyurt İlçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğal gaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA