İstanbul Valiliği'nden "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza" videosuna açıklama
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İstanbul Valiliği'nden "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza" videosuna açıklama

16.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:12

İstanbul Valiliği'nden "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza" videosuna açıklama Valilik: "Bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında uyarılmıştır" İstanbul Valiliği'nden denetimler sırasında kameralara yansıyan ve sosyal medyada,...

İstanbul Valiliği'nden "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza" videosuna açıklama

Valilik: "Bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında uyarılmıştır"

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nden denetimler sırasında kameralara yansıyan ve sosyal medyada, "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 TL cezayı yiyince ağzını bozdu" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapıldı. Olayın tüm yönleriyle incelendiği aktarılan açıklamada, "Başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği'nden Arnavutköy'de denetimler sırasında kameralara yansıyan ve sosyal medyada "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 TL cezayı yiyince ağzını bozdu: Ben iki ay buna mı çalışayım? Böyle devletin de..." başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu videodaki olayın, İstanbul Arnavutköy'de, 14.03.2021 tarihinde yapılan uygulama sırasında yaşandığı anlaşılmıştır. Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu, ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir. Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup; başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden 'Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosuna açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosuna açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosuna açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosuna açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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