İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesinde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçakla saldıran kişinin, uyarıların ardından bacağından vurularak yakalandığı, olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan polis memurunun da hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesinde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçakla saldıran kişinin, uyarıların ardından bacağından vurularak yakalandığı, olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan polis memurunun da hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden, Çağlayan Adliyesinde nöbetçi güvenlik görevlisine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayına ilişkin açıklama yapıldı. Polisin uyarılarına uymayan şahsın bacağından vurularak yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kağıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

(İHA)