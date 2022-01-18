İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesinde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçakla saldıran kişinin, uyarıların ardından bacağından vurularak yakalandığı, olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan polis memurunun da hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesinde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçakla saldıran kişinin, uyarıların ardından bacağından vurularak yakalandığı, olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan polis memurunun da hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden, Çağlayan Adliyesinde nöbetçi güvenlik görevlisine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayına ilişkin açıklama yapıldı. Polisin uyarılarına uymayan şahsın bacağından vurularak yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kağıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

(İHA)

İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Bugün kent genelinde etkili olacak

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Bugün kent genelinde etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi, Polis Memuru, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title