İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin açıklama Açıklaması
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İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin açıklama Açıklaması

05.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:22
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin gösteriler sırasında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen 28 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi...

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin gösteriler sırasında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen 28 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığını, 11 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen sadece 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçedeki 24 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonlarda; 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahsın gözaltına alındığı, 11 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Polisin, her olayda olduğu gibi dünkü protesto gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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