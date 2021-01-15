İstanbul Valiliğinden açık alanlarda yemek dağıtımıyla ilgili açıklama
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İstanbul Valiliğinden açık alanlarda yemek dağıtımıyla ilgili açıklama

15.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:21
İstanbul Valiliğinden açık alanlarda yemek dağıtımıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden, açık alanlarda yemek dağıtımıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yemek dağıtımının, pandemi tedbirlerine riayet edilerek, sivil toplum kuruluşlarımızın merkezleri veya aşevlerindeki kapalı alanlarda ya da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evlere ulaştırılarak yapılması...

İstanbul Valiliğinden, açık alanlarda yemek dağıtımıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yemek dağıtımının, pandemi tedbirlerine riayet edilerek, sivil toplum kuruluşlarımızın merkezleri veya aşevlerindeki kapalı alanlarda ya da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evlere ulaştırılarak yapılması uygun olacaktır" denildi.

İstanbul Valiliğinden açık alanlarda yemek dağıtımıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul'da korona virüs salgınına karşı geçtiğimiz Mart ayından bu yana Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Muhtarlarımız ve STK'larımızla işbirliği içinde mücadele veriyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kamu eliyle ulaştırılan sosyal yardımların yanı sıra; sokağa çıkması kısıtlanan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarımızca karşılanmaktadır. Diğer yandan, İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızın geçmişten beri yerine getirdikleri hayır işleri de kamu eliyle yürütülen sosyal destek çalışmalarımıza güç katmaktadır. Kadim yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizi sürdüren sivil toplum kuruluşlarımızın bu hizmetleri, her türlü takdirin üzerindedir. Bu amaçla emek veren gayret gösteren bütün gönüllülerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarımıza yakışır bir şekilde aşevi hizmeti verilmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza pandemi kurallarına uygun ve soğuk kış şartlarından koruyarak yemek hizmeti sunulması önem arz etmektedir. Bu itibarla; meydan, park-bahçe ve cadde gibi açık alanlarda yemek dağıtılması, başta sağlık şartları olmak üzere, temizlik ve sosyal mesafe açısından uygun görülmemektedir. Bu nedenle yemek dağıtımının, pandemi tedbirlerine riayet edilerek, sivil toplum kuruluşlarımızın merkezleri veya aşevlerindeki kapalı alanlarda ya da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evlere ulaştırılarak yapılması uygun olacaktır. Konuyla ilgili olarak kaymakamlıklarımız, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarımız bilgilendirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz konuyu hassasiyetle takip edecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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