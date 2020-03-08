İstanbul Valiliği'nden 8 Mart kararı: Taksim'e çıkan yollar kapatıldı İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle feminist gece yürüyüşünün yapılacağı İstiklal Caddesi’ne çıkan bazı yolları kapattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Valiliği feminist gece yürüyüşünün yapılacağı İstiklal Caddesi'ne çıkan bazı yolları kapattı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunu kapsamında yer almadığını ifade edildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz" denilerek İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerekli izinlerin verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle