İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Haberler
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Soka'kta bulunan

5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş, çocukların annesi ve bir

çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi


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