İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Soka'kta bulunan

çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi

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