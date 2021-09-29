İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle arsa değerlendirme toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle arsa değerlendirme toplantısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle arsa değerlendirme toplantısı

İSTANBUL Valiliği'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla devlet üniversitelerinin rektörleriyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yapıldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla devlet üniversitelerinin rektörleriyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzdaki devlet üniversitelerimizin rektörleriyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptık. Akademik eğitim takviminin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle arsa değerlendirme toplantısı

İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle arsa değerlendirme toplantısı

İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle arsa değerlendirme toplantısı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı

Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi

Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Şallı Şafak Sezer Mustafa Keser
Spor Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik Mehmet Fatih Amelia Hamlin Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle arsa değerlendirme toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:06:11. #1.12#