İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE "TOPLU ULAŞIM" TOPLANTISI
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE "TOPLU ULAŞIM" TOPLANTISI

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliğinde İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE
02.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:53

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliğinde İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Lale Salonu'nda Vali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.Toplantıda koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni normal dönemde İstanbul'da toplu ulaşım faaliyetlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.Toplu Ulaşım Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Destek Komisyonu ve Kurul üyeleri tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.Vali Yerlikaya, toplantıya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde "Nisan ayı başında oluşturulan İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu ulaşım Destek Komisyonumuz, ilimizin toplu ulaşımına ilişkin çok önemli ve detaylı bir çalışma sergiledi.Çalışmalarda ilimizdeki kara, deniz ve raylı sistemlerdeki toplu ulaşım vasıtalarında Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında alınması ve uygulanması gereken hususlar belirlendi. Ülkemizin pandemiyle mücadelesinde İstanbul'umuzun nüfus yoğunluğu ve ulaşım kapasitesi çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle İlimizde vaka sayısının hızla azaltılarak, bu güne kadar aldığımız mesafeden geriye dönüş olmaması için her konuyu dikkatle inceliyor ve tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Yapılan değerlendirmeler ve bilimsel veriler ışığında; minibüs, dolmuş, servis araçları, otobüs, deniz otobüsü, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken tedbirleri yarın yapılacak İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi'nde üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunacağız. İnşallah her sahada olduğu gibi toplu ulaşımda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kararlılıkla uygulayacak ve insanlarımızı Covid-19 salgından korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi; kara, deniz ve raylı sistem toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken önlemleri değerlendirmek üzere yarın Vali Yerlikaya başkanlığında toplanacak.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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