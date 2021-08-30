İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü İstanbul Valiliği'nde de tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü İstanbul Valiliği'nde de tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz katıldı. Valilikte düzenlenen programa siyasi partilerin temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer ile azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri de katıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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