İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü İstanbul Valiliği'nde de tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü İstanbul Valiliği'nde de tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz katıldı. Valilikte düzenlenen programa siyasi partilerin temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer ile azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı