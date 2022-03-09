İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel