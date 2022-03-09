İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Yerel