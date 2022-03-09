İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim...

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim...

İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Cuma, Yerel, Haberler

title