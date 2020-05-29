İstanbul Valiliği İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nda kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

İstanbul Valiliği İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nda kutladı

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nın önünde özel bir program düzenleyerek kutladı.

İstanbul Valiliği İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nda kutladı
29.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:12

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nın önünde özel bir program düzenleyerek kutladı.

İstanbul Valiliği, fethin 567. yılını Topkapı Sarayı'nın önünde özel bir program düzenleyerek kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleşen program, saat 18.00'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'un fethinin 567. yılını şükürle coşkuyla iftiharla idrak ediyoruz. Bir çağ açıp yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih'i, müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz. Sizlere Topkapı Sarayı'ndan sesleniyoruz. Biz İstanbul'a ezelden gönül vermişiz. Bu görkemli şehir adeta bir sevgili gibi asırlar boyunca yolumuzu gözlemiş. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan o ordu ne güzel ordudur' efendimizin müjdesine nail olmak için Eyüp Sultan hazretleri 857'de buralara gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım Beyazıt ve daha nice ulu hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul bizim için peygamber sözüdür. Osman Gazi'nin vasiyeti Ak Şemsettin'in duasıdır. Sultan Mehmet işte böyle bir hasretin mirasçısı, bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu müjdeye 1453'te vasıl olduk. Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk. Vuslatımız ebedi olsun daim olsun inşallah" şeklinde konuştu.

VALİ YERLİKAYA SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Kutlu fetih genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil peygamber müjdesinin ilahi kelimetullah misyonunun büyük bir dehanın eseridir. Fetih ruhu 567 yıldır devam eden bir sürecin başlangıcıdır. Bizler Kostantinapolis'i fethettik. Şehri açtık, yaydık, göğsünü genişlettik. Bu şehir fetihten sonra İstanbul oldu. İstanbul'un her sokağında, her semtinde her tepesinde mührümüz var. Her karışında alnımızın teri gözümüzün nuru var. Fetihten hemen sonra bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temelleri atıldı. İstanbul mektepler, medreseler, kubbelerle donatıldı. Kimseye yan gözle bakılmadı. Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve 72 millet bir arada adalet ve huzur içinde yaşadı. Camiler, havralar, kiliseler yan yana yükseldi. İstanbul fetihten sonra barış ve adalet vahası haline geldi. Bu şehir asırlar boyunca ve halen yüksek kültürün yüksek sanatın ve yüksek ahlakın başkentliğini yapıyor. Bizler gölümüzü herkese açmaya herkesi sinemize sarmaya devam ederek fetih ruhunu yaşatıyoruz. Tüm zorlukların üstesinden birlikte geliyor medeniyetimizin baş şehrini ebedi bir barış beldesi, kıyamete kadar bir esenlik yurdu olarak yaşatmak için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz."

Valinin konuşmasının ardından düzenlenen kılıç kalkan gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Program mehteran konseri ile devam etti. Mest eden konserin ardından İstanbul'un fethinin 567. Yılı kutlamaları sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hadise İrem Derici Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mete Gazoz Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: İstanbul Valiliği İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nda kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 20:15:37. #1.15#
title