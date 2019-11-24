İstanbul Valiliği İstanbul'da yaşayan "en deneyimli" ve "en genç" öğretmenleri Güven Gemisi'nde...

24.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:16

İstanbul Valiliği, "Öğretmenler Günü" kapsamında, emekli ve görevine devam eden öğretmenleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG Güven Gemisi'nde misafir etti.

İstanbul Valiliğince düzenlenen yemek organizasyonu öncesi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ve beraberindeki heyet, Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmenlere çiçek takdiminde bulundu.

Lise ziyaretinin ardından İstanbul'un görevine devam eden ve en deneyimli öğretmenleriyle en genç öğretmenlerine, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait gemi gezdirilerek bilgi verildi.

"Harika bir gün, harika bir organizasyon"

Etkinliğe katılan öğretmenler, gün sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri'ne bağlı görev yapan Zehra Esra Balkan, şu cümlelerle mutluluğunu dile getirdi:

"Harika bir gün, harika bir organizasyon. Sayın Valimize, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Benim için bugünün farklı bir anlamı oldu çünkü ben de öğretmenim ve bugün beni yetiştiren öğretmenlerimle beraberdim. Ailemde çok denizci var, burada olmak ayrıca güzel. Denizin üzerinde bir Öğretmenler Günü harikuladeydi. Bütün emekleriniz için, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim camiasının tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun."

Eğitim-öğretim camiasında 32 yıl görev yapmış olan Öğretmen Gülümser Özöztürk de "Bugün bizi çok mutlu eden özel jestler gördük, o yüzden çok mutluyum. Bu günü organize edenlere teşekkür ediyoruz. Bugünleri de gördüğümüz için çok mutluyuz." diye konuştu.

"Tüm nezaketleriyle ve içtenlikleriyle bizi ağırladılar"

Şubat ayında atanan, İstanbul'un en genç öğretmeni unvanına sahip Akgül Akar da "İlk Öğretmenler Günümü böyle bir etkinlikte geçirmek benim için hem çok özel hem de gurur vericiydi. O yüzden emeği geçen herkese, Sahil Güvenlik'e bizi bu şekilde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meslekte 32. yılını dolduran Emekli Öğretmen Eser Özoğlu da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hem valiliğimize hem de Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz, tam denizcilere münasip bir ağırlama oldu. Tüm nezaketleriyle, tüm içtenlikleriyle bizi ağırladırlar. Benim yüzlerce denizci öğrencim var, onlarla berabermişim gibi geldi bana, çok mutluyum, çok güzel bir Öğretmenler Günü oldu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Valiliğine bizi hatırladıkları için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, her zaman için var olsunlar. Valimize de çok teşekkür ediyoruz böyle bir günü bize yaşattığı için."

En genç öğretmenlerden Görkem Ergün ise kendisini yetiştiren ve bu günlere ulaşmasını sağlayan öğretmenlerine teşekkür edip bütün öğretmenlerin bu özel gününü kutladığını belirterek, öğretmenlerine olan minnet duygularını dile getirdi.

Kaynak: AA