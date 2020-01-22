İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü akademik iş birliği protokolü imzaladı

22.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:52

İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Tasarım Beceri Atölyeleri akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Anadoluhisarı Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü Filiz Gülhan projenin içeriğiyle ilgili sunum yaptı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can konuşmasında, projeden büyük çıktılar beklediklerini ifade etti.



Tasarım beceri atölyelerinin kendi sorumluluklarındaki öğrencilerle üniversiteler arasındaki iş birliğini temin eden önemli bir proje olduğunu belirten Can, "Protokol, öğrencilerimizin akademik dünya ile tanışması, kurumlarımız arasındaki iş birliğinin artırılması bakımından da fevkalade önemli olacaktır. Projenin başlaması ve devamı çerçevesinde başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve üniversite rektörlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin Türk milli eğitim sisteminin gelişmesi bakımından çok önemli olduğunu belirtiyorum." diye konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, üniversitelerle birlikte yürütülen çalışmaların yön verici olduğuna işaret ederek, "Yaptığımız uygulamayla birlikte İstanbul'un seçkin üniversiteleriyle birlikte sürdürülecek bu iş birliğinin çocuklarımıza çok yönlü olarak tesir edeceğine inanıyorum. 2023 Vizyon Belgemizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde kamuoyuyla paylaştık. Bu paylaşımla birlikte vizyon belgesinin en önemli kilometre taşlarından biri, modelin tamamlayıcısı Tasarım Beceri Atölyeleridir." dedi.

Yazıcı, Tasarım Beceri Atölyeleri'nin yeni öğrenci profilini tanımlamaya dönük bir uygulama olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanlığa faydalı, bilime sevdalı, kültüre duyarlı, nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetiştirme hedefiyle yola çıkan vizyon belgesi, Tasarım Beceri Atölyele'nin temel taşları. Bu kurgu içerisinde yeni tasarımlarla birlikte özellikle ders çeşitlerinin azaltılması öğrencilerimizin öğrenme ortamlarını sınıf dışına taşıması, süreç odaklı değerlendirmeler ve kariyer ofisi odaklı yaklaşımlarıyla çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşlarda belirleyip, kendi ilgi alanlarında çalışma sağlayabilecekleri tasarım ortaya koymaya çalıştık."

Konuşmaların ardından imza törenine katılan üniversite temsilcileri projeye ilişkin görüşlerini belirtti.



İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı daha sonra iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA