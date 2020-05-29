İstanbul Valiliği, Fetih'in 567. yıl dönümünü Topkapı Sarayı'nda kutlayacak
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İstanbul Valiliği, Fetih'in 567. yıl dönümünü Topkapı Sarayı'nda kutlayacak

İstanbul Valiliği, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda özel program düzenleyecek.

İstanbul Valiliği, Fetih'in 567. yıl dönümünü Topkapı Sarayı'nda kutlayacak
29.05.2020 02:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:27

İstanbul Valiliği, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda özel program düzenleyecek.

Valilik açıklamasına göre, saat 18.00'de başlaması beklenen ve yaklaşık 40 dakika sürmesi hedeflenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayacak, Vali Ali Yerlikaya'nın konuşmasıyla devam edecek.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği olarak, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılını özel bir program ile kutluyoruz. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan; sevdası çağlar aşan Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul'un Kutlu Fethi'nde görev alan, 'müjdelenmiş, övülmüş ordu'nun tüm fertlerini rahmet ve şükranla yad ediyoruz. İstanbul'un Fethi'nin 567.yılını Topkapı Sarayı'ndan gerçekleştireceğimiz özel bir program ile hep birlikte yaşayacağız. Bu özel gün için bir ilk gerçekleşecek; Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov ilk kez bu güne özel birlikte mehter marşı söyleyecek. Dünyanın en eski ve görkemli ordu bandosu Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Arslanbek Sultanbekov'un birlikte söyleyeceği 'Ceddin Deden ve Fetih Marşı' gönüllerimizi titretecek, fetih coşkusunu yaşatacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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