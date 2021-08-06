Son dakika: İSTANBUL VALİLİĞİ: ESENYURT'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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Son dakika: İSTANBUL VALİLİĞİ: ESENYURT'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika: İSTANBUL VALİLİĞİ: ESENYURT'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İSTANBUL Valiliği'nden Esenyurt'taki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

 İSTANBUL Valiliği'nden Esenyurt'taki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Esenyurt'ta lojistik firmasına ait depoda çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği lazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 12.20'de Esenyurt ilçemizin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan lojistik deposuna ilişkin bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam

etmektedir. Depoda bulunan malzemelerin patlama riskine karşın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, çevredeki yollar geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Alınan bilgilere göre; olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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