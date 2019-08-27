Valilik, İstanbul'dan gönderilen mülteci sayısı açıkladı

27.08.2019 12:34

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için bir eylem planı açıklamıştı. Valilik kentteikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancının kayıtlı olduğunu aktarılmıştı.

Valilik, İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre vermişti. Bu süre içerisinde geri dönmedikleri tespit edilen Suriyeli göçmenler İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kayıtlarının bulundukları illere gönderilecekti.

İstanbul Valiliği kentin halihazırda yeni geçici koruma kaydına kapalı olduğunu da ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı programda, hükümetin Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili izlediği politika konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere, kayıtlı oldukları illere gitmeleri için tanınan sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Bakan Soylu, "20'sine kadar Sayın Valimiz, İstanbul'da İstanbul'a kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Biz de bunu yaydık. Süre bitti ve biz bunu Sayın Valimizle konuşarak 30 Ekim tarihine kadar uzattık" demişti.

Kaynak: AA