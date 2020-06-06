İstanbul Valiliği dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı.
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İstanbul Valiliği dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı.

İSTANBUL'da dün koronavirüs salgını nedeniyle işyerleri, toplu ulaşım araçları ve pazar yerlerinin de aralarında olduğu birçok noktada denetim yapıldı.

İstanbul Valiliği dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı.
06.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:02

İSTANBUL'da dün koronavirüs salgını nedeniyle işyerleri, toplu ulaşım araçları ve pazar yerlerinin de aralarında olduğu birçok noktada denetim yapıldı. İstanbul Valiliği denetimlerin bilgisini paylaştı. Paylaşılan verilere göre dün İstanbul'da 2 bin 602 berber, 88 AVM'de 2 bin 587 iş yeri, 99 pazar yeri, bin 430 kahvehane, 126 hamam, 2 bin 215 lokanta, 388 spor merkezi, 418 park-mesire yeri, 394 otel, 2 bin 648 taksi, 6 bin 971 toplu ulaşım aracını denetlendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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