İstanbul Valiliği dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı.
İSTANBUL'da dün koronavirüs salgını nedeniyle işyerleri, toplu ulaşım araçları ve pazar yerlerinin de aralarında olduğu birçok noktada denetim yapıldı.
06.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:02
İSTANBUL'da dün koronavirüs salgını nedeniyle işyerleri, toplu ulaşım araçları ve pazar yerlerinin de aralarında olduğu birçok noktada denetim yapıldı. İstanbul Valiliği denetimlerin bilgisini paylaştı. Paylaşılan verilere göre dün İstanbul'da 2 bin 602 berber, 88 AVM'de 2 bin 587 iş yeri, 99 pazar yeri, bin 430 kahvehane, 126 hamam, 2 bin 215 lokanta, 388 spor merkezi, 418 park-mesire yeri, 394 otel, 2 bin 648 taksi, 6 bin 971 toplu ulaşım aracını denetlendi.
Kaynak: DHA