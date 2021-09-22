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İstanbul Valiliği: "Deva Partisi Arnavutköy ilçe binasına ateş eden iki kişi yakalandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği, Deva Partisi Arnavutköy İlçe Teşkilat binasına silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği, Deva Partisi Arnavutköy İlçe Teşkilat binasına silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Deva Partisi Arnavutköy İlçe Teşkilat binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer alan alt katında bir işyeri, üst katında Deva Partisi İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binaya 21 Eylül 2021 Salı günü gece saatlerinde gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının failleri olduğu değerlendirilen T.T. ve D.K. adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır" denildi.

(İHA)

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