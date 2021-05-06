İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu'nda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine...
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İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu'nda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine...

İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu'nda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu'nda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine başlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu'nda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine başlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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