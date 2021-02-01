İstanbul Valiliği: Başsavcılığın talimatıyla 159 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Valiliği: Başsavcılığın talimatıyla 159 kişi gözaltına alındı

01.02.2021 23:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:00
İstanbul Valiliği: Başsavcılığın talimatıyla 159 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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