İstanbul Valiliği, Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından... İstanbul Valiliği, Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Kaynak: AA