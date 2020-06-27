İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı... İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu. - İSTANBUL Kaynak: İHA