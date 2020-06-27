İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı...
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
27.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:00
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA