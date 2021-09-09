İSTANBUL VALİLİĞİ AŞI KARŞITI EYLEME İZİN VERDİ-2

MALTEPE'de aşı karşıtları tarafından yapılacak mitinge İstanbul Valiliği'nce izin verildi.

MALTEPE 'de aşı karşıtları tarafından yapılacak mitinge İstanbul Valiliği 'nce izin verildi.

Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuru valilikçe kabul edildi.Valilikten, bahse açık yer toplantısı talebi ilgi (a) (b) (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü, belirtilen yer, tarih ve saatlerde gerekli gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı