İSTANBUL VALİLİĞİ: 98 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
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İSTANBUL VALİLİĞİ: 98 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

02.02.2021 08:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:50
İSTANBUL VALİLİĞİ: 98 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul DHAİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlardan 98 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlardan 98 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i,İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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