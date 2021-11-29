İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...
İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız yaralanmıştır.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız yaralanmıştır."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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