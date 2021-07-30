İstanbul Valiliği: "30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik...
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İstanbul Valiliği: "30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İstanbul Valiliği: "30 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.

- İstanbul Valiliği: "30 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır."

İstanbul Valiliği: '30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik...
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik...
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik...
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Valiliği: "30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik... - Haberler
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