İstanbul Valiliği: "30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik...

İstanbul Valiliği: "30 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.