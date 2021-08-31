İSTANBUL VALİLİĞİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLEDİ
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İSTANBUL VALİLİĞİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği'nce İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği'nce İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu alanın girişinde konukları karşıladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Programına, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaatleri temsilcileri, diğer protokol temsilcileri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde, çok büyük açılar çekilmiş, nice gözyaşları dökülmüştü. 26 Ağustos sabahı tarihin yeniden yazıldığı o günde 207 bin yürek aynı anda atıyordu. Koca milletin kaderi, göğsü iman dolu Mehmetçiklerin elindeydi. Onların elleri tetikte, gözleri ufukta, nefesler tutulmuştu. 'Ya İstiklal ya Ölüm' diye çıkılan yolda artık sona gelinmişti. Bugün bizim bayram günümüz. Bayramlaşmak için bir araya geldik. Zaferin coşkusunu beraberce doyasıya yaşıyoruz. Bize bu zaferi, bu büyük mutluluğu bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacağız dedi.

Programda 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin gösterimi de yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLEDİ
İSTANBUL VALİLİĞİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLEDİ
İSTANBUL VALİLİĞİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLEDİ
İSTANBUL VALİLİĞİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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