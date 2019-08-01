İstanbul Valiliği: 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi

İstanbul Valiliği, 12-31 Temmuz tarihlerinde 12 bin 474 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine, kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyelinin de geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri kapsamında 12-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle