İstanbul Valiliği: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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İstanbul Valiliği: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İSTANBUL Valiliği, Bahçelievler'deki patlamada yabancı uyruklu bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
27.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:30

İSTANBUL Valiliği, Bahçelievler'deki patlamada yabancı uyruklu bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden Bahçelievler'de tekstil atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapıldı.Yazılı açıklamada şöyle denildi:  "Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir" 


Kaynak: DHA

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