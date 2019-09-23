İstanbul-vali yerlikaya silivri'de köy pazarı ziyaretinde bulundu

23.09.2019 16:56

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de bulunan Mimar Sinan Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, Köy Pazarı'nı ziyaret etti. Vali Yerlikaya pazar ziyaretinde turşuluk biber doğradı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Silivri'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Bugün saat 11.30'da İlçe Kaymakamı Ali Partal ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı makamlarında ziyaret Yerlikaya, yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi aldı. Vali Yerlikaya, ziyaretlerin ardından tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi.

"2020 MAYIS AYINDA BİTİRİLECEK"

Yaklaşık 9 yıldır açılmayı bekleyen Mimar Sinan Köprüsüyle ilgili açıklamada bulunan Yerlikaya, "Silivrili kardeşlerimizin bir an önce Mimar Sinan üstadın yaptığı 348 metre uzunluğundaki köprümüzün üzerinden heyecanla yürümeyi beklediğini biliyoruz. Tarihi eserleri onarmak çok büyük bir keyif. İnşaat süreci çok uzun değil ama ona yol verecek bürokratik işlemleri yapmayla ilgili olan süreç biraz zaman alıyor. Biz bu köprüde de bu işin biraz zaman aldığını biliyoruz. İzin süreçleri bizi yordu. Kaynak sorunumuz yok. Haftaya da kurul üyelerimiz gelecek. 2020 Mayıs ayında burayı bitirmek gibi bir planımız var" dedi.

KÖY PAZARINI GEZDİ

Vali Yerlikaya daha sonra Köy Pazarı'nı da ziyaret etti. Üreticilerle sohbet eden Yerlikaya, turşuluk biber doğradı. Projeyi beğendiğini belirten Yerlikaya, ürünleri tek tek inceleyerek, eşiyle birlikte bir hafta sonu alışverişe geleceğini söyledi. Ziyaretlerin ardından Vali Yerlikaya, buradan ayrıldı.

Kaynak: DHA