İstanbul Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
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İstanbul Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

27.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:38
İstanbul Vali Yerlikaya'dan

Ali Yerlikaya, 'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Vali Yerlikaya, hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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