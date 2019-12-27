İstanbul Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı.
Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.