İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA ATATÜRK'ÜN DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ ODASINI ZİYARET ETTİ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odayı ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü anma programının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Burada Atatürk'ün hayatını kaybettiği odayı ziyaret eden Yerlikaya, İmamoğlu ve Yeni yatağına çiçek bıraktı.